Суд в Самаре запретил владельцу гидросамолета выполнять коммерческие полеты
Самарский районный суд Самары запретил владельцу гидросамолета «Л-31» выполнять коммерческие полеты. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура
В мае этого года на острове Поджабный вблизи Самары владелец воздушного судна организовал для отдыхающих прогулочный полет стоимостью 25 тыс. руб.
«При этом у пилота отсутствовал сертификат эксплуатанта воздушного судна, уведомление об использовании воздушного пространства в службы организации воздушного движения он не подавал»,— говорится в сообщении.
В июне в ведомстве сообщили, что владелец «Л-31» оштрафован за опасные экскурсии.