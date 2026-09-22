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Суд в Самаре запретил владельцу гидросамолета выполнять коммерческие полеты

Самарский районный суд Самары запретил владельцу гидросамолета «Л-31» выполнять коммерческие полеты. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

В мае этого года на острове Поджабный вблизи Самары владелец воздушного судна организовал для отдыхающих прогулочный полет стоимостью 25 тыс. руб.

«При этом у пилота отсутствовал сертификат эксплуатанта воздушного судна, уведомление об использовании воздушного пространства в службы организации воздушного движения он не подавал»,— говорится в сообщении.

В июне в ведомстве сообщили, что владелец «Л-31» оштрафован за опасные экскурсии.

Сабрина Самедова