Суд в Самаре запретил владельцу гидросамолета выполнять коммерческие полеты

Самарский районный суд Самары запретил владельцу гидросамолета «Л-31» выполнять коммерческие полеты. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

В мае этого года на острове Поджабный вблизи Самары владелец воздушного судна организовал для отдыхающих прогулочный полет стоимостью 25 тыс. руб.

«При этом у пилота отсутствовал сертификат эксплуатанта воздушного судна, уведомление об использовании воздушного пространства в службы организации воздушного движения он не подавал»,— говорится в сообщении.

В июне в ведомстве сообщили, что владелец «Л-31» оштрафован за опасные экскурсии.

Сабрина Самедова