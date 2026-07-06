В Самаре владельца гидросамолета оштрафовали за опасные экскурсии
Суд оштрафовал владельца гидросамолета Л-31 за небезопасные экскурсии. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура
Контрольный орган выяснил, что владелец гидросамолета марки «Л-31» перевозил пассажиров на Песчаном озере на острове Поджабный у Самары, хотя у него не было сертификата эксплуатанта. Информация об услугах была размещена в интернете для неограниченного круга лиц.
На владельца самолета составили административный протокол по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).