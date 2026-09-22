Жителя Урала принудили к работам за вылов 266 карасей сетью

Красноуфимский районный суд назначил уральцу 2,5 года принудительных работ за незаконный вылов рыбы по ч. 3 ст. 256 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Вместе со своим сообщником он с помощью сети выловил 266 карасей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

По версии следствия, сообщники приобрели сеть из лески-мононити и на надувной лодке прибыли на озеро возле села Чатлык, где установили снасть в воде и позднее извлекли улов. Нарушителей задержали сотрудники Росрыболовства, а причиненный ущерб государству оценили в 133 тыс. руб.

Суд также удовлетворил гражданский иск, взыскав сумму ущерба в бюджет Красноуфимского муниципального округа. После вступления решения в силу конфискации подлежат шесть сетей из мононити, одна полимерная сеть и лодка из ПВХ. Выловленная рыба должна быть уничтожена. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Ирина Пичурина