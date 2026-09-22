Индийские дипломаты проведут забег в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге индийские дипломаты вместе с жителями города пробегут 4 км в центре города в рамках международной инициативы Viksit Bharat Run («Забег за развитую Индию»), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие организовано генконсульством Индии в Екатеринбурге в сотрудничестве с правительством региона и мэрией для укрепления гуманитарных связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Забег пройдет на маршруте от стадиона «Динамо» по набережной Исети до Театра драмы и обратно, при этом перекрывать дороги не планируется. Перед забегом состоится торжественная церемония посадки деревьев на аллее за ККТ «Космос». Принять участие в обоих мероприятиях могут все жители бесплатно по предварительной регистрации.

«Спорт объединяет людей. Рад, что Екатеринбург принимает инициативу, которая делает российско-индийскую дружбу живой, активной и доступной каждому. Уверен, мероприятие создаст пространство для общения, где дипломаты, общественные деятели, иностранные студенты и молодежь Среднего Урала станут одной командой», – отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Ирина Пичурина