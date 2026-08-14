Почти 195 млн рублей выделят на новый канат нижегородской канатной дороги

На покупку и монтаж несуще-тягового каната для канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором требуется 194,55 млн руб. Эту сумму правительство Нижегородской области намерено выделить в рамках августовских поправок в бюджет 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке к проекту изменений, средства направят в виде бюджетных инвестиций в уставный капитал АО «Нижегородские канатные дороги». Заксобрание рассмотрит эти изменения в конце августа.

Как писал «Ъ-Приволжье», повреждение несуще-тягового каната произошло 5 июля на фоне грозового фронта. Пассажиров из двух кабин эвакуировали сотрудники МЧС. В конце июля эксплуатирующая организация ООО «Урбантех Сервис» начала ремонт, восстановить канат планируют к началу сентября.

Галина Шамберина