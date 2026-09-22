Уральцу назначили условный срок за сбор и хранение дикорастущей конопли

Верхотурский районный суд назначил три года условного наказания за сбор и хранение дикорастущей конопли 47-летнему жителю Новой Ляли, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что в июле-ноябре прошлого года уралец регулярно ходил на пустырь в заброшенном подсобном хозяйстве ООО «НЦБК» в Новой Ляле, где собирал дикоросы. В шкафу пустующего здания он хранил коноплю в переработанном виде. За несколько месяцев заготовок накопилось почти 157 граммов. Вечером 13 ноября уралец сложил часть заготовок в пакет и спрятал под куртку. На выходе его встретили сотрудники полиции и незаконный промысел пресекли.

На суде он полностью признал вину и отметил, что делал это только для личного потребления, с чем суд согласился. «Любитель запрещенных веществ признан виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ. Несмотря на то, что преступление классифицировано как умышленное и тяжкое, рецидивистом мужчина не является. Суд пришел к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина