В Самарской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с рейсовым автобусом в Самарской области. Расследование проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В понедельник, 21 сентября, на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС автобус, следовавший из Тольятти, опрокинулся. По предварительным данным, пострадали восемь взрослых пассажиров, но их число могло увеличиться.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры, которая параллельно проводит собственную проверку. Правоохранительные органы продолжают выяснять причины аварии и определять круг ответственных лиц.

Георгий Портнов