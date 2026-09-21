В Самарской области восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

На федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС в понедельник, 21 сентября 2026 года, опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Тольятти. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Самарской области Фото: Прокуратура Самарской области

В ГУ МВД РФ по Самарской области уточнили, что в результате аварии пострадали восемь человек. Погибших нет, среди пострадавших детей также не зафиксировано.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура — ведомства проводят проверку. Ее ход и результаты остаются на контроле надзорных органов.

Георгий Портнов