В Самарской области восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
На федеральной трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС в понедельник, 21 сентября 2026 года, опрокинулся рейсовый автобус, следовавший из Тольятти. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Прокуратура Самарской области
В ГУ МВД РФ по Самарской области уточнили, что в результате аварии пострадали восемь человек. Погибших нет, среди пострадавших детей также не зафиксировано.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия выясняют полиция и прокуратура — ведомства проводят проверку. Ее ход и результаты остаются на контроле надзорных органов.