Экс-замдиректору ФГБУ, осужденному за мошенничество с деньгами, выделенными на ликвидацию КУБа, не ужесточили приговор

Мосгорсуд не стал ужесточать наказание бывшему замруководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Наталье Коневой, ранее осужденной за хищение 700 млн руб., выделенных на ликвидацию закрытых угольных разрезов, в том числе в Кизеловском угольном бассейне (КУБ). Об этом сообщает «Ъ».

Как установило следствие, ФГБУ получило сотни миллионов рублей, в том числе на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского бассейна в Пермском крае, но часть работ выполнена не была, хотя по документам все было сделано. Госпожа Конева признала вину, заключила сделку с прокурором и активно участвовала в изобличении бывших сообщников.

В июне 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно. Прокуратура подала представление об ужесточении наказания, посчитав, что ранее Мещанский райсуд проявил излишнюю снисходительность. Апелляция оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Подробнее — в материале «Ъ» «Из шахты добыли снисхождение».