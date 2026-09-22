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Артюхов: работы по благоустройству в Салехарде подходят к концу в этом сезоне

Работы по благоустройству в Салехарде находятся на завершающей стадии в этом сезоне, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова. Вместе с мэром Алексеем Титовским он осмотрел несколько объектов в городе.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Так, в сквере «Город трудовой доблести» укладывается плитка, смонтирован постамент под установку памятника коленопреклоненного солдата и вечный огонь. На финальной стадии находится изготовление стелы. Позднее здесь обновят освещение, а территорию озеленят.

В Обдорском остроге продолжаются работы по реновации комплекса: объект готов практически наполовину. На территории обновляют пешеходные дорожки, монтируется освещение. Почти окончено переустройство сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения. В связи с обустройством мерзлотника канализацию было решено вынести за территорию комплекса. В ближайшее время здесь установят ограждение и ворота, а также малые архитектурные формы. Кроме того, в этом сезоне в Салехарде обновили почти 5,8 тыс. км дорог.

«Завершается сезон благоустройства: основные работы на объектах близятся к финалу. В Салехарде в этом году в работе важнейший проект благоустройства — сквер "Город трудовой доблести". Значимое место для всех салехардцев. Его территория станет современной. В исторической части города идут работы по реновации одного из ключевых туристических объектов — Обдорского острога, подходит к концу реставрация объекта культурного наследия — Дома инородческих управ. Два крупных двора преобразились благодаря нашему региональному проекту "Мой двор". Выполнен большой объем работ по ремонту дорог»,— прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина

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