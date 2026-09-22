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В ХМАО ввели новый газовый комплекс с газопроводом на 47 км

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запущен новый газовый комплекс, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Инфраструктура включает газопровод длиной свыше 47 км и две станции распределения с проектной мощностью по 79 тыс. и 42 тыс. куб. м в час.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С учетом межпоселковых сетей суммарная протяженность построенных коммуникаций составила более 130 км.

По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, работа комплекса позволит повысить надежность газоснабжения в Нефтеюганске и Пыть-Яхе, а также населенных пунктах Нефтеюганского района. Доступ к природному газу получат около 170 тыс. человек.

Ирина Пичурина

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