В ХМАО ввели новый газовый комплекс с газопроводом на 47 км
В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запущен новый газовый комплекс, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Инфраструктура включает газопровод длиной свыше 47 км и две станции распределения с проектной мощностью по 79 тыс. и 42 тыс. куб. м в час.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
С учетом межпоселковых сетей суммарная протяженность построенных коммуникаций составила более 130 км.
По словам губернатора Югры Руслана Кухарука, работа комплекса позволит повысить надежность газоснабжения в Нефтеюганске и Пыть-Яхе, а также населенных пунктах Нефтеюганского района. Доступ к природному газу получат около 170 тыс. человек.