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Более 12 тыс. тюменцев пострадали от укусов клещей

По состоянию на 21 сентября в медицинские учреждения Тюменской области за помощью из-за присасывания клещей обратились 12 601 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди пострадавших 1948 случаев приходится на детей младше 14 лет.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С начала сезона зафиксировано 37 случаев заражения клещевым энцефалитом и 56 случаев клещевого боррелиоза.

Против энцефалита на сегодня привито более 130 тыс. человек. Из них 50 тыс. относятся к профессиональным группам риска, а 45 тыс. — это дети до 14 лет.

Ирина Пичурина

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