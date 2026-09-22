Более 12 тыс. тюменцев пострадали от укусов клещей

По состоянию на 21 сентября в медицинские учреждения Тюменской области за помощью из-за присасывания клещей обратились 12 601 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди пострадавших 1948 случаев приходится на детей младше 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С начала сезона зафиксировано 37 случаев заражения клещевым энцефалитом и 56 случаев клещевого боррелиоза.

Против энцефалита на сегодня привито более 130 тыс. человек. Из них 50 тыс. относятся к профессиональным группам риска, а 45 тыс. — это дети до 14 лет.

Ирина Пичурина