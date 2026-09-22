На СвЖД летом установили более 2 тыс. энергосберегающих светильников

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила летний этап модернизации наружного освещения, установив 2,3 тыс. светодиодных светильников на 11 станциях. Работы проводились с июня по август в рамках программы по повышению энергоэффективности, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Обновление оборудования затронуло станции Исеть, Шурала, Невьянск, Смычка, Качканар, Серов-Заводской, Ивдель-1, Источник, Покровск-Уральский в Свердловской области, Войновка в Тюменской области и Левшино в Пермском крае. Новые приборы заменили устаревшие источники света с галогенными, люминесцентными лампами и лампами накаливания.

По оценкам специалистов СвЖД, переход на светодиодные лампы позволит сократить на 17 станциях потребление электроэнергии на 2,9 млн кВт·ч ежегодно при сохранении нормативного уровня освещенности. Также новые светильники отличаются более длительным сроком службы и минимальной потерей яркости.

В текущем году на СвЖД запланирована замена почти 3 тыс. светильников на 17 объектах. В список входят станции Егоршино, Алапаевск, Первоуральск, Гороблагодатская, Кушва и Нижний Тагил. В 2025 году аналогичные мероприятия были реализованы на 15 станциях, где было смонтировано свыше 5 тыс. светодиодных светильников.

Ирина Пичурина