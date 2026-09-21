Тюменскому адвокату назначили пять лет колонии за мошенничество на 27,5 млн руб.

Тюменский районный суд приговорил адвоката Александра Кондратьева к пяти годам колонии общего режима за мошенничество на 27,5 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд установил, что адвокат представлял интересы подзащитного и убедил его родственников, что сможет помочь смягчить приговор через должностных лиц правоохранительных органов, прокуратуры и суда, а также создать благоприятные условия для отбывания наказания. До получения денег он сообщал родственникам заведомо ложные сведения о якобы достигнутых договоренностях.

С мая 2020 года по август 2021 года сумма похищенных средств составила 27,5 млн руб. Деньги он обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению. В суде подсудимый вину не признал, заявив, что потерпевшая и свидетели его оговаривают, а документов о передаче денег нет.

Помимо лишения свободы, суд на два года запретил Александру Кондратьеву заниматься адвокатской деятельностью. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 27,5 млн руб — сумму, соответствующую взятке.

Полина Бабинцева