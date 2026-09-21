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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту гибели девочки от паров газа

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетней девочки. По предварительным данным, причиной смерти могло стать вдыхание паров газа, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Сообщение о гибели ребенка поступило в оперативные службы вечером 21 сентября. По предварительной информации, девочка, находясь дома, вдыхала пары газа, в результате чего потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали ее смерть.

В прокуратуре сообщили, что девочка воспитывалась в неполной семье и не состояла на учете в органах системы профилактики.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в ведомстве.

Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры.

Полина Бабинцева

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