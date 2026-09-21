Суд рассмотрит дело экс-главы воронежского поселка о незаконной продаже земли

В Семилукский райсуд поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя Стрелицкого городского поселения в Воронежской области — Артема Великородных. Его обвиняют в превышении полномочий, повлекшем существенное нарушение прав граждан и интересов государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2024 году обвиняемый инициировал процедуру снятия с кадастрового учета двух наделов в поселке Стрелица. На этих территориях ранее находились многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими расселению.

После объединения наделов новый участок был зарегистрирован с видом разрешенного использования «благоустройство территории» и реализован на аукционе (за какую сумму, не уточняется). Покупатель впоследствии изменил статус земли и возвел на ней магазин.

Как полагают следователи, выбытие участков из муниципальной собственности лишило жителей, включая несовершеннолетних, возможности получить жилье взамен аварийного. Также были нарушены законные интересы муниципального образования.

По данным Rusprofile, Артем Великородных был назначен главой администрации Стрелицкого городского поселения Семилукского района Воронежской области в конце января 2023 года. Чиновник покинул этот пост в марте 2025-го, его сменил Евгений Сорокин. С января 2026-го поселением руководит Игорь Стрельников.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», господина Великородных также обвиняют в мошенничестве и незаконном использовании компьютерной информации — наряду с экс-министром предпринимательства региона Геннадием Швырковым и главой администрации Латненского поселения Сергеем Бендиным. Их всех задержали еще в прошлом году.

Егор Якимов