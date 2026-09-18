Владимир Путин наградил 17 человек из регионов Черноземья

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами за выдающиеся трудовые и иные успехи. В перечень вошли 17 представителей Черноземья. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В Белгородской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель главы региона Сергей Довгалюк. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены вице-губернатор Андрей Антонченко, руководитель администрации Губкинского городского округа Василий Голиков и министр природопользования Роман Татаринцев. Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Людмиле Лебеде — заведующей консультативно-диагностическим центром детской областной клинической больницы. Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» — главному врачу Белгородского областного онкологического диспансера Андрею Шаманову. Знаком отличия «За благодеяние» награждена председатель Белгородского регионального отделения «Союза женщин России» Любовь Киреева.

В Воронежской области звание «Мать-героиня» присвоено Юлии Ковтун. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Николай Щипелев.

В Курской области орденом Пирогова посмертно награжден Владимир Ващенко — заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Суджанско-Большесолдатской центральной районной больницы. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечена министр сельского хозяйства Курской области Наталья Гончарова.

В Липецкой области звание «Заслуженный врач РФ» присвоено Константину Пилипенко — главному врачу Липецкой городской детской стоматологической поликлиники.

В Орловской области медалью Луки Крымского награждена Лариса Муравина — заведующая стационаром Орловского онкологического диспансера. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден главный инженер АО «Орелоблэнерго» Вячеслав Тимохин. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено генеральному директору ООО «Колпнянский элеватор» Алексею Ревякину. Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» — ветеринарному врачу Урицкой межрайонной ветеринарной лаборатории Светлане Квак.

По данным Rusprofile, ООО «Колпнянский элеватор» зарегистрировано в Колпнянском районе Орловской области в мае 2017 года. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Единственным учредителем является Максим Устинов. В 2025 году компания отработала с выручкой 412 млн и чистой прибылью 121 млн руб.

В Тамбовской области звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено механизатору СХПК «Восход» Алексею Попову.

В апреле стало известно, что почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» были присвоены Дмитрию Путилину из Липецкой области и Владимиру Кондрашкину из Тамбовской соответственно. Соответствующий указ подписал президент России.

Кабира Гасанова