Рестораторы в Екатеринбурге создали коллаборацию с Neo Classic Orchestra

В Екатеринбурге рестораторы из «АртРестБенд», куда входит кафе «Мечтатели» и ресторан «Буковски», разработали эксклюзивное меню в коллаборации с «Нео Классик Оркестра» (Neo Classic Orchestra). В новый сет вошли три алкогольных коктейля и два горячих блюда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: София Паникова Фото: София Паникова Композитор и худрук «Нео Классик Оркестра» Роман Цыпышев Фото: София Паникова Фото: София Паникова Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 5 Фото: София Паникова Фото: София Паникова Композитор и худрук «Нео Классик Оркестра» Роман Цыпышев Фото: София Паникова Фото: София Паникова Фото: София Паникова

Три авторских коктейля разработал шеф-бармен Денис Стецко. Напиток «Майкл» посвящен Майклу Джексону и его яркому образу на сцене. «Сальвадор» — винный милкпанч с соленой карамелью и ежевикой — бармен создал, вдохновившись культовым сериалом «Бумажный дом» и масками с Сальвадором Дали. Стакан украшен кадром из шоу, перенесенным на пищевую бумагу. Третий напиток — «Энокен». Двухслойная композиция отсылает к противостоянию светлой и темной стороны Энокена Скайвокера из «Звездных воин».

Шеф ресторана «Буковски» Максим Осипов создал блюда, основанные на образах культовых фильмов и сериалов. В меню вошли куриные крылья под соусом барбекю с малиной по мотивам песни «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус» из фильма «Брат 2». Вторым блюдом стал бургер с острым соусом лечо, вдохновленный саундтреком из шпионского боевика «Миссия невыполнима».

Дегустация прошла в рамках презентации новой музыкальной программы «Вселенная саундтреков», которую артисты исполнят 3 октября во Дворце молодежи. «Эту программу можно было смело назвать "Вспомнить все". Потому что она играет на ностальгии, на воспоминаниях, на ламповом ощущении порой старенького кино, как зарубежного, так и российского. Здесь много сериалов, такой "коктейль" из очень знакомых, но очень разных вещей»,— рассказал композитор и худрук Роман Цыпышев.

В программу вошли музыкальные темы из проектов: «Брат», «Бригада», «Слово пацана», «Майкл», «Величайший шоумен», «Звездные войны», «Дикий ангел» и других знаковых киновселенных. Песни прозвучат в живом исполнении уральского оркестра, хора и солистов. Еще одной особенностью шоу станет атмосфера, которую создадут 4 тыс. свечей.

София Паникова