Наилучшая ситуация на рынке труда в Черноземье сложилась в Воронежской области

В Черноземье наилучшая ситуация на рынке труда по итогам 2025 года сложилась в Воронежской области. Регион занял 15-е место в общероссийском рейтинге и набрал 77,98 балла. В 2024 году область получила 73,67 балла и заняла 21-е место. Такие данные приводят аналитики РИА «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Белгородская область потеряла три позиции, опустившись с 24-го на 27-е место в федеральном зачете. При этом показатель вырос на 0,45 балла — с 71,83 до 72,28.

Липецкая область в 2025 году получила 71,95 балла и расположилась на 30-м месте. Годом ранее ее результат составлял 71,28 балла, а место — 26-е. При увеличении балла на 0,67 пункта регион потерял четыре позиции в общероссийском рейтинге.

Курская область по итогам 2025-го набрала 68,31 балла и поднялась с 41-го на 40-е место. В 2024 году показатель составлял 66,93 балла. Прирост балла на 1,38 пункта позволил области переместиться на одну строчку вверх.

Орловская область в 2025 году занимает 46-е место с результатом 65,69 балла, тогда как в 2024 году ее позиция была 49-й при 63,49 балла. Повышение рейтингового балла на 2,20 пункта обеспечило региону рост на три позиции.

В 2025 году рейтинговый балл Тамбовской области составил 65,17 против 62,24 в 2024 году, что дало прирост в 2,93 пункта. Благодаря этому область поднялась с 55-го на 50-е место.

Рейтинг подготовлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» на базе данных Росстата. Методология предусматривает сводную оценку по восьми критериям, характеризующим оплату труда, условия работы, занятость и емкость рынка труда. Рейтинговый балл варьируется от 1 до 100. Для обеспечения корректности сравнения данные за 2024 год пересчитаны по единой методике. В исследовании не участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Лидирующую тройку общероссийского рейтинга по итогам 2025 года сохранили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Столица занимает первое место с рейтинговым баллом 97,57, однако относительно 2024 года показатель снизился на 0,47 пункта при сохранении позиции. Санкт-Петербург расположился на второй строчке, набрав 93,26 балла, что также ниже прошлогоднего значения — 93,36. Московская область улучшила свой результат с 90,58 до 91,59 балла и удержала третье место.

В нижней части рейтинговой таблицы расположены три субъекта России с минимальными значениями показателя. На 85-й позиции находится Республика Ингушетия: прирост рейтингового балла с 6,27 до 6,69 не повлиял на место — с 2024 года оно осталось неизменным. На 84-м месте располагается Республика Дагестан, показатель которой увеличился на 0,3 пункта — до 18,03 балла, хотя позиция осталась той же. Республика Тыва с результатом 22,43 балла занимает 83-ю строчку. Здесь зафиксировано снижение балла на 0,67 пункта относительно предыдущего года при сохранении места.

На прошлой неделе стало известно, что среди регионов Черноземья Тамбовская область стала аутсайдером по среднедушевым потребительским расходам в первом полугодии 2026 года. Среднемесячный объем расходов на одного жителя здесь составил 38,4 тыс. руб. Лидером стала Воронежская область с показателем 48,6 тыс. руб. При этом один из регионов Черноземья не достиг общероссийского уровня показателя в 52,6 тыс. руб.

Кабира Гасанова