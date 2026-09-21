Имущество обанкротившейся фабрики «Тамбовчанка» выставят на торги за 56 млн

В Тамбове выставлен на торги имущественный комплекс признанного банкротом ЗАО «Тамбовчанка». Начальная стоимость единого лота составляет 56,3 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Агапова, опубликованного на Федресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На аукцион заявлены главное здание фабрики, складские помещения, гараж и два земельных участка на улице Октябрьской, 31. Весь имущественный комплекс находится в залоге у Федеральной налоговой службы. Сами торги назначены на 1 декабря 2026 года и пройдут на электронной площадке «Альфалот», причем до завершения аукциона ответственность за сохранность заложенного имущества возложена на конкурсного управляющего.

По данным Rusprofile, ЗАО «Тамбовчанка» зарегистрировано в Тамбове в январе 2000 года. Основным видом деятельности сейчас указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в числе дополнительных — производство вязаных и трикотажных изделий. Информация об учредителях не раскрывается. С мая 2026 года конкурсным управляющим является Дмитрий Агапов. В 2025 году выручка ЗАО составила 32 млн, убыток достиг 204 млн руб. На сайте фабрики говорится, что «Тамбовчанка» — предприятие с более чем полувековой историей, которое ведет свою летопись с 1946 года. Предприятие специализируется по трем основным направлениям: женская одежда, детская одежда и вязаный трикотаж для всей семьи.

В ноябре 2025-го в Арбитражный суд Тамбовской области обратилось ООО «Аудиторский консалтинговый центр "РиК"» (АКЦ) с иском о признании «Тамбовчанки» банкротом из-за долга в 2,6 млн руб. В январе 2026 года суд ввел в отношении ЗАО процедуру наблюдения. В апреле в реестр кредиторов внесли требования Федеральной налоговой службы на общую сумму 198,5 млн руб.

Решением арбитража от 21 мая 2026 года «Тамбовчанку» признали несостоятельной, после чего на предприятии открыли конкурсное производство. По сведениям из Федресурса, процедура продлится до 11 ноября.

Кабира Гасанова