Нижегородские власти запустили льготные займы для пострадавших селлеров

Программа льготного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры маркетплейсов, стартовала в Нижегородской области с 21 сентября. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Разработкой программы «Восстановление» занималась подведомственная минпрому области микрокредитная компания (ГосМФО).

Глеб Никитин отметил, что принятые меры позволят предпринимателям оперативно привлечь финансирование для пополнения оборотных средств и продолжения работы. «Наша задача — помочь бизнесу сохранить устойчивость и как можно быстрее восстановить работу. Мы находимся в постоянном взаимодействии с представителями маркетплейсов и с пострадавшими предпринимателями», — добавил глава региона.

По словам его заместителя Егора Полякова, в областной минпром поступило уже около 250 обращений пострадавших селлеров.

Как писал «Ъ-Приволжье», предприниматели смогут получить заем на сумму до 5 млн рублей сроком до трех лет. Для обрабатывающих производств предусмотрены ставки от 5% до 10,5% годовых, для остальных — от 8% до 12%.

Займы до 2 млн рублей можно получить под поручительство двух физлиц, свыше — потребуется залог и поручительство собственников бизнеса.

С условиями программы предприниматели могут ознакомиться на сайте АНО «МКК ПП НО», подать заявку — через цифровую платформу МСП.РФ.

Галина Шамберина