Дефицит районных и городских бюджетов Башкирии увеличился на 84 млн рублей

Доходы муниципалитетов Башкирии по итогам января — августа составили более 109,2 млрд руб., расходы — 112,6 млрд руб., говорится в ежемесячном отчете министерства финансов об исполнении консолидированного бюджета. Дефицит местных бюджетов составил около 3,36 млрд руб., за месяц увеличившись на 83,9 млн руб.

На собственные — налоговые и неналоговые — доходы пришлось 41,2% поступлений в бюджеты районов и городов. По итогам июля эта доля была ниже на 0,3 процентного пункта. Собственные доходы городов составили 21,2 млрд руб., районов — 23,8 млрд руб. Год назад около 50,9% налоговых и неналоговых поступлений приходилось на городские округа.

Идэль Гумеров