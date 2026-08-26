Доходы муниципальных бюджетов Башкирии за год выросли на 2,7 млрд рублей
Местные бюджеты Башкирии за семь месяцев получили около 98,5 млрд руб. За год доходы муниципалитетов увеличились на 2,69 млрд руб.
Около 40,9% поступлений городов и районов пришлось на налоговые и неналоговые доходы. По сравнению с январем — июлем прошлого года сумма собственных доходов уменьшилась на 2,8 млрд руб., а их доля в общей сумме поступлений — на четыре процентных пункта.
Расходы местных бюджетов на 1 августа составили 101,7 млрд руб. Год назад они составляли около 93 млрд руб. Таким образом, если январь — июль 2025 года для муниципалитетов Башкирии завершился с профицитом 2,8 млрд руб., то семь месяцев этого года — с дефицитом 3,2 млрд руб.
Доходы консолидированного бюджета республики составили 206,8 млрд руб., расходы — 223,7 млрд руб.