Охотники на миллионы
В Екатеринбурге обезвредили группу вымогателей
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор до 14 ноября трех предполагаемых членов этнической ОПГ. Им предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве по 1 млн руб. у двух потерпевших. Чтобы их задержать по месту жительства потребовалась силовая поддержка бойцов СОБР. Сейчас правоохранительные органы устанавливают других пострадавших по уголовному делу.
О задержании трех членов этнической преступной группировки в Екатеринбурге сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Чкаловский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения, отправил обвиняемых в следственный изолятор до 14 ноября.
Фигурантами уголовного дела являются Азиз Амирян, Салават Гарунов, Владимер Качлишвили. Им предъявлены обвинения в похищении человека (ч.3 ст.126 УК РФ) и вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ).
В материалах дела несколько эпизодов. Так, по версии следствия, с конца мая по начало июня 2026 года обвиняемые вымогали 1 млн руб. у 36-летнего местного жителя. В июле 2026 года они похитили 25-летнего местного жителя, перевезли его в квартиру по ул. Юлиуса Фучика, где избивали и вымогали 1 млн руб. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, пострадавший отдал большую часть требуемой суммы.
Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемых задержали по месту их жительства в ходе реализации оперативной информации сыщики областного управления уголовного розыска из отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. По его данным, двое задержанных пытались оказать сопротивление, но сбежать не смогли.
Ранее обвиняемые привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ), угрозу убийством (ст.119 УК РФ), разбой (ст.162 УК РФ) и самоуправство (ст.330 УК РФ).
«При проведении обысков в квартирах любителей чужих денежных сбережений представители МВД обнаружили и изъяли несколько выкидных ножей и биту. Если кто-то из граждан стал жертвой задержанных, но по каким-то причинам соответствующего заявления в полицию еще не сделал, прошу обращаться круглосуточно в дежурную часть ОБОП по телефону (343) 297-55-55»,— отметил полковник Горелых.