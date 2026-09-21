Охотники на миллионы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор до 14 ноября трех предполагаемых членов этнической ОПГ. Им предъявлены обвинения в похищении человека и вымогательстве по 1 млн руб. у двух потерпевших. Чтобы их задержать по месту жительства потребовалась силовая поддержка бойцов СОБР. Сейчас правоохранительные органы устанавливают других пострадавших по уголовному делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

О задержании трех членов этнической преступной группировки в Екатеринбурге сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Чкаловский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения, отправил обвиняемых в следственный изолятор до 14 ноября.

Фигурантами уголовного дела являются Азиз Амирян, Салават Гарунов, Владимер Качлишвили. Им предъявлены обвинения в похищении человека (ч.3 ст.126 УК РФ) и вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ).

В материалах дела несколько эпизодов. Так, по версии следствия, с конца мая по начало июня 2026 года обвиняемые вымогали 1 млн руб. у 36-летнего местного жителя. В июле 2026 года они похитили 25-летнего местного жителя, перевезли его в квартиру по ул. Юлиуса Фучика, где избивали и вымогали 1 млн руб. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, пострадавший отдал большую часть требуемой суммы.

Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемых задержали по месту их жительства в ходе реализации оперативной информации сыщики областного управления уголовного розыска из отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. По его данным, двое задержанных пытались оказать сопротивление, но сбежать не смогли.

Ранее обвиняемые привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ), угрозу убийством (ст.119 УК РФ), разбой (ст.162 УК РФ) и самоуправство (ст.330 УК РФ).

«При проведении обысков в квартирах любителей чужих денежных сбережений представители МВД обнаружили и изъяли несколько выкидных ножей и биту. Если кто-то из граждан стал жертвой задержанных, но по каким-то причинам соответствующего заявления в полицию еще не сделал, прошу обращаться круглосуточно в дежурную часть ОБОП по телефону (343) 297-55-55»,— отметил полковник Горелых.

Артем Путилов