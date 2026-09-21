Предпринимателя из Татарстана осудили за крушение самолета

Московский районный суд Казани приговорил 45-летнего местного жителя к 4,5 года колонии общего режима из-за крушения самолета Cessna недалеко от Камского Устья. Предпринимателя признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Помимо лишения свободы, суд на три года запретил осужденному заниматься деятельностью, связанной с воздушными пассажирскими перевозками. Также с него взыскали 7 млн руб. в качестве компенсации морального вреда пострадавшему.

Самолет потерпел крушение 10 июля 2024 года. Погибли пилот и двое пассажиров, еще один пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Анна Кайдалова