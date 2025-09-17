«Виражи» и «горки» с летальным исходом

Комиссия МАК завершила расследование крушения 10 июля 2024 года в районе Камского Устья самолёта Cessna-172, в котором погибли пилот и двое пассажиров воздушного судна. Как следует из отчета ведомства, который во многом сформирован на основе записи со стоявшей в салоне самолета экшн-камеры, причиной авиакатастрофы стали «неправильные действия пилота», а полет выполнялся без необходимой судовой документации на борту. По данным источников Ъ, уголовное дело в отношении владельца упавшего самолета может оказаться в суде в самое ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование крушения самолета Cessna-172 10 июля 2024 года. Тогда в окрестностях населенного пункта Камское Устье при падении принадлежавшего летному клубу «Летайте с нами» Cessna-172, совершавшего экскурсионный полет, погибли пилот и двое пассажиров — мать и ребёнок. Супруг женщины выжил и обвиняет в трагедии организатора полёта — владельца воздушного судна и лётного клуба Степана Смирнова.

Обстоятельства крушения самолёта Cessna-172 расследует Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ). Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По данной статье виновному грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Экспертиза собранных на месте крушения самолета материалов показала, что во время полета пилот находился на левом пилотском кресле. Ребенок-пассажир — на правом переднем кресле рядом с пилотом, двое более тяжелых взрослых — на задних креслах. Как указано в отчете МАК, пилот самолета демонстрировал пассажирам «виражи» и «горки», а также полет на предельно малых высотах, в том числе над поверхностью акватории реки Волга на высоте 18 м. Эксперты установили, что технических неисправностей в самолете не было — «силовая установка и трансмиссия ВС до момента АП работали штатно».

В крови пилота следов алкоголя и наркотических веществ не было обнаружено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот отчета МАК

Фото: Скриншот из отчета МАК Скриншот отчета МАК

Фото: Скриншот из отчета МАК

Смерть пилота и пассажиров наступила в результате «комбинированной травмы в виде тупой сочетанной травмы тела и термических ожогов». «Авиационное происшествие произошло в результате его вывода на закритические углы атаки и режим сваливания на малой высоте, что привело к столкновению самолёта с земной поверхностью. Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: недостатки в эксплуатационной документации ЕЭВС (единичный экземпляр воздушного судна); неправильные действия пилота при появлении предупреждающих признаков о приближении к сваливанию и при переходе в режим сваливания», — говорится в отчёте.

По данным анализа, полученным в результате фотограмметрической обработки видео, можно утверждать об отсутствии реакции пилота на появление предупреждающих признаков сваливания — тангаж (угол фюзеляжа к линии горизонта — прим. ред.) и угол атаки не были уменьшены. Далее самолет набрал высоту 140 м с углом тангажа 40 градусов на кабрирование (полет с поднятым носом), при этом угол крена изменился с левого на правый и достиг 40 градусов. В этот момент произошло сваливание самолета.

Последствия этого с высокой степенью вероятности могут свидетельствовать о неправильных действиях пилота после перехода в режим сваливания. На протяжении всего снижения высоты на видеозаписи экшн-камеры просматривается тряска конструкции воздушного судна, что характерно при нахождении самолета в режиме сваливания.

На высоте примерно 40 м фрагменты восстановленной видеозаписи обрываются. Самолёт столкнулся с землёй с отрицательным углом тангажа и углом крена влево.

Авиационное происшествие с самолетом С-172-0381 RA-2431G произошло в результате его вывода на закритические углы атаки и режим сваливания на малой высоте, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью.

Способствующими факторами, эксперты МАК отмечают недостатки в эксплуатационной документации ЕЭВС и неправильные действия пилота при появлении предупреждающих признаков о приближении к сваливанию и при переходе в режим сваливания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот отчета МАК

Фото: Скриншот из отчета МАК Скриншот отчета МАК

Фото: Скриншот из отчета МАК

По данным источников Ъ, владельцем разбившегося самолёта был основатель и глава летного клуба «Летай с нами» Степан Смирнов. Именно в его отношении было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершается в эти дни. Расследование, проводимое Центральным МСУТ СК России, находится на завершающем этапе. Его материалы, в том числе результаты экспертизы, могут быть переданы в суд в Татарстане уже осенью. Узнать отношение Смирнова к выводам экспертов на момент подготовки материала не удалось, поскольку он отказался от комментариев. Ранее подозреваемый говорил, что к авиакатастрофе могли привести квадрокоптер или желание пилота испытать острые ощущения.

Потерпевшим по делу проходит Дмитрий Чеглаков, единственный выживший при крушении и спасенный медиками татарстанской РКБ. Мужчина достаточно подробно рассказывал о своей версии происшествия в интервью АиФ. По словам Дмитрия, никаких страшных виражей пилот не совершал.

«Никто не понял, что началось что-то нештатное, — объяснял господин Чеглаков в августе прошлого года. — Пилот сделал очередной заход с реки на берег, мы полетели к горе Лобач. Её вершина — это большое плоское плато. Вот на нем и случилась катастрофа. Я не заметил ни резкой потери высоты, ни момента удара. Дальнейшее, что помню — лежу на животе и вижу горящий самолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выжившего при крушении самолета в Татарстане Дмитрия Чеглакова переводят в Москву (август 2024 года)

Фото: Пресс-служба РКБ Выжившего при крушении самолета в Татарстане Дмитрия Чеглакова переводят в Москву (август 2024 года)

Фото: Пресс-служба РКБ

Дмитрий Чеглаков заявлял изданию, что готовится подать гражданский иск на собственников «Летайте с нами» о компенсации морального ущерба за гибель семьи. Однако обнаружить информацию о нем в электронной базе судов Ъ не удалось.

Сергей Кощеев