Ночью над Башкирией сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 19 регионов, в том числе Башкирии, а также акваторией Черного моря. Сколько БПЛА сбили над республикой, Минобороны РФ не уточняет.

21 сентября в республике объявляли беспилотную опасность. В уфимском аэропорту были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Около 11:00 региональный госкомитет по ЧС сообщил о снятии режима БПЛА и ограничений на полеты

Майя Иванова