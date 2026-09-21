Фонтаны Екатеринбурга будут работать до 27 сентября

Фонтаны в Екатеринбурге будут работать до 27 сентября. Продлить сезон решили из-за теплой погоды, сообщили в городской администрации. Уже с 28 сентября специалисты муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) начнут подготовку объектов к зиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Всего в Екатеринбурге работают 10 городских фонтанов. Самый новый расположен у комплекса «УГМК-Арена» — его запустили в мае 2025 года во время реконструкции набережной реки Исеть.

В этом году светомузыкальный фонтан в Историческом сквере не работал около двух месяцев. Из-за подъема уровня воды в Исети конструкцию пришлось дополнительно закрепить с помощью нагруженных КамАЗов, чтобы ее не снесло течением. Фонтан вновь запустили в начале сентября — перед открытием Международного фестиваля молодежи.

Синоптики отмечали, что лето 2026 года в Екатеринбурге стало вторым по количеству осадков за всю историю наблюдений: за три месяца в городе выпало 506 мм осадков, что составляет 211% от нормы.

Полина Бабинцева