Суд арестовал активы «Уральских заводов» в Ижевске по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество финансово-промышленной группы «Уральские заводы» в Ижевске, ее бывшего гендиректора Виталия Шурыгина и других совладельцев. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебной инстанции. Генпрокуратура требует передать акции группы в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Под арест попали движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также активы, связанных с группой предприятий, в том числе АО «Уральские радиостанции», «Уральских заводов», Сарапульского электрогенераторного завода, «ЭБИСУ», управляющих компаний группы и КБ «СЭГЗ-Электромаш». Также суд арестовал акции и доли в уставных капиталах этих компаний.

Генпрокуратура оспаривает шесть сделок с акциями АО «Уральские заводы» и 14 сделок с долями ООО «ЭБИСУ». В случае удовлетворения иска на счет Росимущества должны поступить 510 тыс. акций «Уральских заводов», принадлежащих нескольким совладельцам группы. Предварительные слушания назначены на 9 октября.

АО «Уральские заводы» основано в 1995 году в Ижевске. Компания занимается разработкой и производством техники радиосвязи, в частности радиостанций и ретрансляторов.

Напомним, в отношении бывшего гендиректора «Уральских заводов» Василя Мусина в Ижевске рассматривается уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2015–2023 годах он и находящийся в розыске Виталий Шурыгин совершили не менее девяти эпизодов мошенничества при поставках 6,4 тыс. радиостанций «Эрика» на 380 млн руб. Следствие считает, что при производстве использовались китайские комплектующие в нарушение требований гособоронзаказа. Защита господина Мусина вину отрицает.

Ранее по ходатайству следствия был арестован контрольный пакет акций Сарапульского электрогенераторного завода стоимостью около 6 млрд руб., находившийся под контролем структур «Уральских заводов».