КПРФ запретили послевыборный митинг в Нижнем Новгороде

Региональному отделению КПРФ запретили митинг в Нижнем Новгороде, который партия планировала посвятить итогам выборов. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородские коммунисты планировали провести митинг 22 сентября на площади Ленина с участием до 3 тыс. человек. Соответствующее уведомление было направлено в городскую администрацию.

Как писал «Ъ-Приволжье», на выборах в заксобрание Нижегородской области восьмого созыва КПРФ набрала 15,8% против 19,18% на предыдущих выборах.

Галина Шамберина