Застройку в квартале улицы Бессонова в Уфе отменили из-за дефицита мест в школах и детсадах

Прокуратура Башкирии объяснила причины отмены проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами имени города Галле, Комсомольской, Бессонова и проспектом Октября в Уфе. Как сообщал «Ъ-Уфа», исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов отменил документы после протеста надзорного ведомства.

Как сообщили в прокуратуре республики, которая провела проверку соблюдения градостроительного законодательства, ООО «Специализированный застройщик "Инвестстрой"», по инициативе которого разрабатывались проекты, «вместо строительства новых школ и детских садов проект предполагал использовать существующие учреждения». При этом, отметили в ведомстве, компания планировала построить в квартале многоэтажные дома, увеличив численность населения почти на 1,5 тыс. человек.

«Фактическая наполняемость муниципальных детских садов уже превышает их проектную мощность, а свободных мест для приема новых воспитанников из проектируемых домов нет. Более того, маршруты к некоторым из указанных учреждений пролегают через оживленные магистрали, что для дошкольников недопустимо,— заявили в прокуратуре. — .

Также установлено, что потребность в местах в детских садах и школах рассчитана с нарушением закона. Администрация Уфы применила местные нормативы градостроительного проектирования, которые занижают показатели, тогда как следовало руководствоваться более строгими республиканскими стандартами».

Также надзорное ведомство обнаружило в проектах «внутренние противоречия»: в них были указаны «разные цифры о необходимом количестве мест в дошкольных и общеобразовательных организациях».

Таким образом, «застройка приобретет характер точечной и будет осуществляться без учета прав жителей на общедоступное и бесплатное образование», пояснили в прокуратуре причины внесения протеста.

Олег Вахитов