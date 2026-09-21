Мэрия Уфы отменила проект застройки квартала за бывшей баней «Чайка»

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов по требованию прокуратуры Башкирии отменил проекты планировки и межевания квартала между улицами Бессонова, Комсомольской, имени города Галле и проспектом Октября.

Планировочная документация, утвержденная в конце февраля по просьбе ООО «Специализированный застройщик "Инвестстрой"», предполагала строительство трех жилых комплексов из 11-, 16-, 18- и 25-этажных домов. Население квартала должно было увеличиться на 1,5 тыс. человек, до 6,6 тыс. человек. Планировалось, что будут снесены малоэтажные многоквартирные дома, административное здание и гаражи.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте прошлого года «Инвестстрой» получил право на комплексное развитие территории, пообещав инвестировать в нее не менее 7,1 млрд руб.

С чем связан протест прокуратуры Башкирии, неизвестно.

Идэль Гумеров