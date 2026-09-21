Сотрудника нефтесервисной компании в ХМАО подозревают во взятках на 1,4 млн

Сотрудники ОМВД по Пыть-Яху, УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) и Росгвардия задержали заместителя начальника центральной инженерно-технологической службы одной из нефтяных компаний. Его подозревают в получении взяток от индивидуальных предпринимателей на 1,465 млн руб., сообщили в полиции Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, с 2023 года фигурант за общее покровительство и совершение незаконных действий или бездействия в интересах бизнесменов получал денежные переводы на свой банковский счет. В рамках схемы подозреваемый ускорял согласование документов и подписывал путевые листы, являющиеся основанием для оплаты транспортных услуг, без проверки фактического исполнения обязательств. Также он гарантировал сокрытие нарушений. Среди них — несоответствие требованиям договора по техническому состоянию транспорта.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время сотрудник компании находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают мероприятия по установлению всех участников схемы и выявлению иных эпизодов незаконной деятельности.

Ирина Пичурина