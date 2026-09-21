«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Кировской области

«Единая Россия» по предварительным итогам выборов в Законодательное собрание Кировской области получила 33,53% голосов. Явка на выборах составила 50,27%, сообщил пресс-центр правительства региона.

ЛДПР набрала 19,37%, КПРФ — 16,26%, «Новые люди» — 11,99%, «Справедливая Россия» — 8,34%, «Партия Пенсионеров» — 5,27%.

В одномандатных округах кандидаты «Единой России» победили в 25 из 29 округов. Еще по одному округу получили «Справедливая Россия» и ЛДПР, два округа — «Новые люди».

На выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 35,07% голосов, ЛДПР — 18,47%, КПРФ — 17,53%, «Новые люди» — 11,38%, «Справедливая Россия» — 7,61%.

В одномандатных округах в Госдуму, по предварительным данным, победили кандидаты «Единой России» Борис Веснин с 39,37% и Андрей Березин с 33,68%.

Ранее сообщалось, что выборы депутата Заксобрания по одномандатному округу № 25 были остановлены из-за технической ошибки в бюллетене.

Анна Кайдалова