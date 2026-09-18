В Кирове перенесли выборы по одномандатному округу № 25

Выборы депутатов Законодательного собрания Кировской области по одномандатному округу № 25 перенесут на 2027 год. Решение принято из-за технической ошибки в напечатанных бюллетенях, сообщил пресс-центр правительства региона.

Бюллетени по этому округу признаны недействительными. В округе работают 19 участковых комиссий.

При этом голосование по выборам в Госдуму, по партийным спискам в Заксобрание и по остальным одномандатным округам продолжается в штатном режиме.

Анна Кайдалова