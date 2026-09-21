В Сарапуле выставят на торги усадьбу купца Алексея Шитова за 6 млн рублей

В Сарапуле приватизируют объект культурного наследия (ОКН) — усадьбу купца Алексея Шитова. Карточка лота опубликована на портале «ГИС торги». Начальная цена объекта — чуть более 6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ГИС Торги» Фото: «ГИС Торги»

Усадьба Шитова общей площадью 451,2 кв. м входит в Ансамбль Вознесенской (Красной) площади XVIII—XIX веков. Предположительно, ее построили в 1860 году. Сейчас коммерческие компании в здании арендуют помещения.

Прием заявок на аукцион начинается 21 сентября и продлится до 16 октября. Проводить торги планируют 22 октября.

Напомним, ранее на торги выставили дом мещанина Андрея Пименова, также входящий в Ансамбль Вознесенской (Красной) площади. ОКН находится в неудовлетворительном состоянии.