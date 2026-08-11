Дом мещанина Андрея Пименова в Сарапуле выставят на торги

В Сарапуле готовят к продаже на аукционе объект культурного наследия регионального значения (ОКН), дом сарапульского мещанина Андрея Пименова. Карточка проекта опубликована на сайте «Дом.РФ». Начальная цена лота пока не определена. Кадастровая стоимость земельного участка — 333,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ДОМ.РФ» Фото: «ДОМ.РФ»

Дом Пименова общей площадью 463,8 кв. м входит в Ансамбль Вознесенской (Красной) площади XVIII—XIX веков. Здание предположительно построено в 1847 году по проекту Вятского губернского архитектора Александра Миртова. ОКН находится в неудовлетворительном состоянии.

«На настоящее время здание состоит из эксплуатируемой левой части и неэксплуатируемой правой части (если смотреть на здание с Красной площади). Неэксплуатируемая, правая часть здания находится в собственности муниципального образования “Город Сарапул”»,— говорится в документе о состоянии дома. В здании расположен отдел вневедомственной охраны Росгвардии.

У неэксплуатируемой секции ОКН обрушилась крыша, стены находятся в аварийном состоянии, разрушены оконные проемы и отсутствуют инженерные коммуникации. Реализовать ОКН планируется в четвертом квартале 2026 года.