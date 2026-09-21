На «УГМК Арене» пройдет Гран-при России по фигурному катанию со 150 спортсменами

В ноябре в Екатеринбурге впервые с 2015 года пройдет Гран-при России по фигурному катанию «Золото Урала», в котором примут участие 150 спортсменов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Соревнования состоятся на «УГМК Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С 4 по 6 ноября в Екатеринбурге будут выступать юниоры, которые разыграют награды в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Короткие и произвольные программы от женщин, мужчин и спортивных пар пройдут 7-8 ноября.

Серия Гран-при проходит с сентября по декабрь в несколько этапов, а ее финал состоится в феврале 2027 года.

Ирина Пичурина