Семь человек ранены в Белгородской области в результате ударов ВСУ

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 139 раз. В результате ударов пострадали семь мирных жителей в Валуйском, Волоконовском и Шебекинском округах. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом 20 сентября сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В оперативном штабе региона рассказали, что два человека были ранены в результате атак беспилотников в городе Валуйки. Мужчину в крайне тяжелом состоянии отправили в областную клиническую больницу. Другой пострадавший продолжает лечение амбулаторно. В районе поселка Волоконовка дрон атаковал автобус — женщину с предварительным диагнозом «акубаротравма» бригада «скорой» доставила в Валуйскую ЦРБ. В городе Шебекино во время атак дронов ранены мужчина и женщина — оба госпитализированы. В селе Архангельское в результате детонации FPV-дрона ранен мужчина, он находится на стационарном лечении. Также еще один мужчина пострадал при ударе БПЛА по частному дому в селе Новая Таволжанка.

По информации Александра Шуваева, удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому и Шебекинскому округам. Зафиксированы пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 299 беспилотников.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что этой ночью силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над городом Ельцом в Липецкой области. Обломками было повреждено остекление в многоэтажном доме в одном из районов города.

Денис Данилов