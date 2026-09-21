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Трамвай в Екатеринбурге наехал на упавшую на пути девушку

В Екатеринбурге трамвай №8 наехал на 16-летнюю девушку, которая упала на пути из-за того, что ей резко стало плохо, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел утром на проспекте Ленина, 83. По предварительным данным, она шла вдоль остановки, но ее самочувствие неожиданно ухудшилось, и она упала. Сейчас медики оказывают ей помощь в реанимобиле.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. По данному факту назначено проведение проверки.

Ирина Пичурина

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