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Самолет задымился вечером в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером воскресенья на стоянке аэропорта Кольцово произошло задымление самолета авиакомпании Red Wings, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Задымление случилось в носовой части фюзеляжа около 19:20 во время подготовки самолета к полету. Пассажиров и членов экипажа в нем не было в тот момент. Задымление ликвидировали службы аэродрома. После этого было организовано проведение оценки состояния воздушного судна.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой установит факт исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ирина Пичурина

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