Самолет задымился вечером в аэропорту Екатеринбурга
В Екатеринбурге вечером воскресенья на стоянке аэропорта Кольцово произошло задымление самолета авиакомпании Red Wings, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Задымление случилось в носовой части фюзеляжа около 19:20 во время подготовки самолета к полету. Пассажиров и членов экипажа в нем не было в тот момент. Задымление ликвидировали службы аэродрома. После этого было организовано проведение оценки состояния воздушного судна.
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой установит факт исполнения законодательства о безопасности полетов.