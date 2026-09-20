В Кировской области явка на выборах в Госдуму превысила 47,5%

Явка на выборах в Госдуму в Кировской области на 18:00 составила 47,51% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК региона со ссылкой на ГАС «Выборы».

В Чувашии по состоянию на 18:00 явка на выборах в Госдуму превысила 57%, а в Татарстане — 72%.

Ранее в Кировской области опровергли информацию об отключении камер на избирательных участках.

Голосование стартовало в пятницу в 8:00. Выборы депутатов Госдумы проходили в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Влас Северин