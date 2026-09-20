В Кировской области опровергли информацию об отключении камер на выборах

В Центре общественного наблюдения за выборами опровергли сведения о том, что в ночь на 20 сентября на УИК региона отключались камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным «Ростелекома», видеонаблюдение на всех участковых и территориальных комиссиях работает круглосуточно, аварий на сети в регионе не зафиксировано. В Центре общественного наблюдения также проверили записи с камер на нескольких десятках участков — отключений не обнаружили.

20 сентября проходит заключительный день голосования.

Влас Северин