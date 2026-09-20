Капиталистический романтизм из камня

В Круглом зале Ельцин-центра представили фотопроект «Романтизм жив» — о зданиях капиталистического романтизма в Екатеринбурге. В экспозиции 300 архивных и художественных кадров города, которые дополнили газетные заметки, рекламные тексты и утерянные расшифровки интервью с архитекторами, опубликованными на портале «Арх66». Истории строительства главных уральских проектов узнавала София Паникова.



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Постройки «капиталистического романтизма» («капрома») появились в России 35 лет назад — после развала Советского Союза. Тогда архитекторы позволяли себе проекты, которые невозможно было построить раньше: небоскребы из стекла, большие торговые центры, дорогие жилые комплексы и необычные здания сложной формы. Кроме зеркальных стекол, главными отличительными чертами построек стали акцентные украшения, формы башни или пирамиды, большие размеры зданий.

Сам термин «капром» сформулировали около 10 лет назад архитектор Даниил Веретенников, городской исследователь Гавриил Малышев вместе с искусствоведом Александром Семеновым.

Ключевые снимки для проекта предоставила московская художница Ксения Инверс. Она фиксировала архитектуру, относящуюся к «капиталистическому романтизму», в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах еще для книги «Круги романтизма», которая вышла в 2025 году. Задумка издания вместе с частью работ затем вошла в экспозицию.

«В архитектуре капиталистического романтизма, на мой взгляд, отражаются представления о том, какое могло быть будущее. Сейчас мы можем немного дистанцироваться и посмотреть на эту эпоху, на то, какие здания были построены, какой посыл они несли»,— уточнила Ксения Инверс.

Так, на стилизованных буклетах можно прочитать, как долго искали форму для штаб-квартиры «Уральских авиалиний». Создатель плана Владимир Каганович рассказывал, как перед ним стояла задача сделать «многоракурсную» постройку. Пилоты смогли бы заметить ее с неба, когда на земле объект выглядел бы по-разному с каждой стороны. Из технического задания было понятно только одно условие заказчика — здание не должно походить на самолет. «Из-за формы плана наши сотрудники назвали его "рыбка" (Григорий Мазаев конкретизировал — "вобла"). При этом оно легко узнаваемо сверху для летчиков, что и ставилось нами как главная задача»,— говорится в воспоминаниях Владимира Кагановича.

Посетить выставку можно до 10 января.

София Паникова