СКР проверит действия медиков после смерти ребенка в больнице Нижнего Тагила

Глава Следственного комитета России Александр Барсыткин запросил у руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти двухлетнего ребенка в инфекционном отделении одной из больниц в Нижнем Тагиле. «По мнению родственников, это могло произойти из-за ненадлежащих действий медицинских работников»,— пояснили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ранее мать ребенка рассказала местному сообществу «Инцидент Нижний Тагил», что он родился с врожденным пороком сердца и в больнице оказался, когда заболел ротовирусом. По ее мнению, медики действовали не по протоколу и не учли, что ранее у него была операция на сердце. Она считает, что это привело к его смерти.

Павел Миняев