Инфляция в Тамбовской области стала самой высокой в Черноземье в августе

В августе 2026 года годовая инфляция выросла во всех регионах Черноземья, за исключением Тамбовской области. Несмотря на это, показатель Тамбовщины (7,55% против 7,72% в июле) остается самым высоким в макрорегионе. Это следует из данных региональных отделений Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что за месяц цены в Тамбовской области выросли на 0,14%. За тот же период продовольственные товары подешевели на 0,53% (за год +6,07%), а услуги — на 0,4% (+8,54%), непродовольственные товары подорожали на 1,26% (+8,46%).

В остальных регионах Черноземья инфляция ускорилась. В частности, в Липецкой области в августе она составила 6,82%. В июле показатель равнялся 5,97%. За последний месяц цены в целом повысились в регионе на 0,2%. Непродовольственные товары подорожали на 1,06%, продовольственные и услуги потеряли в цене 0,19% и 0,36% соответственно. За последний год все эти категории прибавили 5,75%, 7,65% и 7,33% соответственно.

в августе она составила 6,82%. В июле показатель равнялся 5,97%. За последний месяц цены в целом повысились в регионе на 0,2%. Непродовольственные товары подорожали на 1,06%, продовольственные и услуги потеряли в цене 0,19% и 0,36% соответственно. За последний год все эти категории прибавили 5,75%, 7,65% и 7,33% соответственно. В Курской области годовая инфляция ускорилась с 6,23% до 6,32%. При этом цены в регионе в целом снизились на 0,07% за месяц. Продовольственные товары и услуги подешевели на 0,46% и на 0,20%, непродовольственные товары прибавили в цене 0,45%. В разрезе года все показатели получили «прибавку»: +5,29%, +5,60% и +7,94% соответственно.

годовая инфляция ускорилась с 6,23% до 6,32%. При этом цены в регионе в целом снизились на 0,07% за месяц. Продовольственные товары и услуги подешевели на 0,46% и на 0,20%, непродовольственные товары прибавили в цене 0,45%. В разрезе года все показатели получили «прибавку»: +5,29%, +5,60% и +7,94% соответственно. Годовая инфляция в Воронежской области в августе составила 5,9% — в июле показатель равнялся 5,61%. За месяц цены в целом сократились на 0,37%. Также подешевели продовольственные (-0,83%) и непродовольственные товары (-0,24%). Услуги стали дороже на 0,21%. За год эти показатели прибавили 4,49%, 7,12% и 6,52% соответственно.

в августе составила 5,9% — в июле показатель равнялся 5,61%. За месяц цены в целом сократились на 0,37%. Также подешевели продовольственные (-0,83%) и непродовольственные товары (-0,24%). Услуги стали дороже на 0,21%. За год эти показатели прибавили 4,49%, 7,12% и 6,52% соответственно. В Белгородской области годовая инфляция в августе составила 5,89%. В июле показатель равнялся 5,64%. Цены в целом за месяц практически не изменились: +0,03%. Продовольствие и услуги подешевели на 0,06% и 0,87%, непродовольственные товары прибавили в цене 0,7%. В годовом выражении, как и в перечисленных выше регионах, все категории показали позитивную динамику: +5,86%, +7,36% и +4,92% соответственно.

годовая инфляция в августе составила 5,89%. В июле показатель равнялся 5,64%. Цены в целом за месяц практически не изменились: +0,03%. Продовольствие и услуги подешевели на 0,06% и 0,87%, непродовольственные товары прибавили в цене 0,7%. В годовом выражении, как и в перечисленных выше регионах, все категории показали позитивную динамику: +5,86%, +7,36% и +4,92% соответственно. Самая низкая годовая инфляция в августе зафиксирована в Орловской области — 5,83%. В июле она составляла 5,63%. Цены в целом прибавили 0,02%. Непродовольственные товары подорожали на 0,56% за месяц и на 6,23% за год. Продовольствие и услуги с июля потеряли в цене 0,25% и 0,41%, за 12 месяцев — прибавили 4,33% и 7,20%.

Основной причиной замедления роста цен в макрорегионе в ЦБ называют расширение предложения отдельных видов продовольствия и снижение спроса на некоторые непродовольственные товары. В белгородском отделении также отметили повышение затрат на производство некоторых товаров, сокращение предложения отдельных продуктов питания, а также ослабление рубля в летние месяцы и снижение спроса на отдельные виды услуг.

В Воронежской области замедление роста цен в основном связывают с «корректировкой стоимости топлива после значительного роста в начале лета», а также с постепенным восстановлением соответствующего предложения на региональном рынке.

В целом по России годовая инфляция достигла 6,33% при показателе в 5,98% в июле.

Подробнее о показателях инфляции в макрорегионе в июле — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова