Инфляция ускорилась в Тамбове, замедлилась в Белгороде и застыла в Воронеже

Банк России опубликовал материалы по инфляции в июле 2026 года. В целом по России годовая инфляция незначительно снизилась и составила 5,98% после 6,02% в июне. При этом за месяц цены заметно выросли под влиянием разовых факторов, например продолжили ускоренно дорожать бензин и дизель, но слабее, чем обычно в июле, дешевели овощи и фрукты. В регионах Черноземья зафиксированы разные тренды: где-то инфляция ускорилась, где-то замедлилась, а где-то — осталась на прежнем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Цены в Белгородской области в июле, по данным Росстата, выросли на 0,32% по отношению к июню. Годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 5,64%. В июле на Белгородчине сильнее всего подорожали непродовольственные товары.

в июле, по данным Росстата, выросли на 0,32% по отношению к июню. Годовая инфляция в регионе замедлилась и составила 5,64%. В июле на Белгородчине сильнее всего подорожали непродовольственные товары. В Воронежской области цены выросли на 0,67%. Годовая инфляция не изменилась, она оценивается на уровне 5,61%, что ниже, чем в целом по стране. В июле цены на продовольственные и непродовольственные товары повысились, но стоимость услуг практически не изменилась. За год в регионе меньше всего подорожало продовольствие.

цены выросли на 0,67%. Годовая инфляция не изменилась, она оценивается на уровне 5,61%, что ниже, чем в целом по стране. В июле цены на продовольственные и непродовольственные товары повысились, но стоимость услуг практически не изменилась. За год в регионе меньше всего подорожало продовольствие. На 0,82% за месяц выросли цены в Курской области . ЦБ зафиксировал ускорение инфляции, которая достигла 6,23%. Значительнее всего в июле подорожали непродовольственные товары. За год цены на них выросли больше, чем на все товары и услуги.

. ЦБ зафиксировал ускорение инфляции, которая достигла 6,23%. Значительнее всего в июле подорожали непродовольственные товары. За год цены на них выросли больше, чем на все товары и услуги. Цены в Липецкой области , по информации Росстата, выросли на 0,65%. Годовая инфляция ускорилась до 5,97%, что практически не отличается от общероссийского значения. Сильнее всего за месяц и в целом за год подорожали непродовольственные товары.

, по информации Росстата, выросли на 0,65%. Годовая инфляция ускорилась до 5,97%, что практически не отличается от общероссийского значения. Сильнее всего за месяц и в целом за год подорожали непродовольственные товары. В Орловской области в июле 2026 года цены увеличились на 0,37%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 5,63%. Заметно подорожали непродовольственные товары, в то же время цены на продовольствие и услуги за месяц снизились.

в июле 2026 года цены увеличились на 0,37%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 5,63%. Заметно подорожали непродовольственные товары, в то же время цены на продовольствие и услуги за месяц снизились. Сразу на 1,05% в июле выросли цены в Тамбовской области. Инфляция в регионе ускорилась и составила 7,72% — значительно больше, чем в среднем по РФ. Заметнее всего повысились цены на непродовольственные товары. Продовольствие также подорожало, но услуги подешевели.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в июне годовая инфляция ускорилась во всех без исключения регионах Черноземья. В Тамбовской и Курской областях показатель превысил общероссийский уровень.

Денис Данилов