Свердловской губернатор проголосовал на выборах в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и законодательного собрания Свердловской области. Он проголосовал в Екатеринбурге на участке во Дворце молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор рассказал, каким, по его мнению, должен быть депутат. «Мы все люди разные, у нас многонациональный регион, представлено немало партий, и это никогда не должно делить общество и не должно быть предметом разногласий. Любой депутат независимо от партии должен представлять интересы жителей и региона, не руководствоваться чьими-то командами и установками»,— пояснил губернатор.

После участия в голосовании господин Паслер посетил Центр общественных наблюдений (ЦОН).

Трехдневное голосование в Свердловской области началось 18 сентября. В нем могут принять участие 3 256 199 уральцев на 2 363 избирательных участках или через ДЭГ. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ на 15:00, в Свердловской области проголосовали на выборах 41,36% избирателей. Голосование закончится в 20:00 по местному времени.

Павел Миняев