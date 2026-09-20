Гостевые дома в Нижегородской области обяжут оборудовать приборами учета

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области подготовило проект постановления, которое обяжет владельцев гостевых домов оборудовать их индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Инициатива министерства опубликована для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Действующее законодательство не обязывает владельцев гостевых домов устанавливать приборы, это может повлечь необоснованное занижение платежей за коммунальные услуги, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Фактическое потребление коммунальных ресурсов в гостевых домах превышает установленные для жилых помещений нормативы, и муниципалитеты вынуждены компенсировать ресурсоснабжающим организациям выпадающие доходы. Владельцы гостевых домов, которые зарабатывают на туризме, платят меньше остальных, а это формирует «несправедливую систему оплаты коммунальных услуг», полагают в министерстве.

Дополнительные требования к гостевым домам министерство анонсировало в августе. Сейчас только треть потенциальных участников эксперимента с гостевыми домами оказалась к нему готова.

Владимир Зубарев