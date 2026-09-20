Гостевые дома в Нижегородской области обяжут оборудовать приборами учета
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области подготовило проект постановления, которое обяжет владельцев гостевых домов оборудовать их индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Инициатива министерства опубликована для общественных обсуждений.
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Действующее законодательство не обязывает владельцев гостевых домов устанавливать приборы, это может повлечь необоснованное занижение платежей за коммунальные услуги, отмечается в пояснительной записке к проекту документа. Фактическое потребление коммунальных ресурсов в гостевых домах превышает установленные для жилых помещений нормативы, и муниципалитеты вынуждены компенсировать ресурсоснабжающим организациям выпадающие доходы. Владельцы гостевых домов, которые зарабатывают на туризме, платят меньше остальных, а это формирует «несправедливую систему оплаты коммунальных услуг», полагают в министерстве.
Дополнительные требования к гостевым домам министерство анонсировало в августе. Сейчас только треть потенциальных участников эксперимента с гостевыми домами оказалась к нему готова.