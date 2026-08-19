Гость в горле

Только треть потенциальных участников оказались готовыми к эксперименту с гостевыми домами в Нижегородской области, подсчитали в министерстве туризма. Эксперимент, призванный легализовать гостевые дома, стартует в регионе 1 сентября, в нем планировали участвовать более полусотни владельцев частных домов, однако сейчас осталось менее 20 в основном из-за расходов на подготовку. Тем не менее, потенциал есть: регион просит у федеральных властей дополнительные полномочия, чтобы самостоятельно определять, сколько гостевых домов может быть у одного собственника. А эксперты предлагают причислять к гостевым домам объекты культурного наследия, которые сложнее и дороже регистрировать как гостиницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Менее 20 из 60 заявленных участников оказались готовыми к эксперименту с гостевыми домами, который стартует в Нижегородской области 1 сентября и почти год идет в России, сообщил первый замминистра туризма Александр Захарычев на заседании комитета областного заксобрания по экономике.

Как писал «Ъ», эксперимент продлится до декабря 2027 года, он призван легализовать гостевые дома и включить их в единый реестр, чтобы обеспечить правовое регулирование и безопасность постояльцев, как в отелях. Собственники, которые сдают комнаты и номера в своих частных домах, будут платить туристический и другие налоги, а недвижимость включат в реестр классифицированных мест размещения. Эксперимент проводится в связи с изменениями закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», принятыми в 2025 году: поправки разделили средства размещения гостей на жилые и нежилые помещения. К первым причислили гостиницы, кемпинги, базы отдыха, санатории, а оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях запретили.

Гостевые дома должны располагаться на землях населенных пунктов с разрешенным видом использования под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство. Владеть гостевым домом может индивидуальный предприниматель, самозанятый или физлицо. На регистрацию в реестре у собственников есть три месяца, без нее деятельность гостевых домов с 2027 года будет невозможна. Владельцы гостевых домов смогут рекламировать свои услуги в системах бронирования и позиционировать недвижимость именно как гостевой дом, а также будут вправе размещать организованные туристические группы в рамках комплексного турпродукта: с 1 сентября он не будет считаться таковым, если не включает услугу размещения. Тех, кто не вошел в реестр и продолжит сдавать жилье, налоговая будет контролировать жестче и расценивать сдачу жилья как незаконную предпринимательскую деятельность.

На данный момент в реестр может войти только треть потенциальных участников, подсчитал Александр Захарычев. Некоторые собственники вынуждены нести затраты на пожарную безопасность, и «люди думают», отметил он. Другие позиционировали себя как гостиницы и столкнулись с трудностями перевода помещений из категории жилых в нежилые: это требует не только изменения статуса в Росеестре и Роскадастре, но и реконструкции здания в связи с новыми условиями по обеспечению безопасности, проектированию и строительству гостиниц и осложняется судебными процедурами. «Поэтому есть подвисшие объекты, которые до сих пор являются жилыми помещениями, но готовы оказывать гостиничные услуги или услуги по размещению. Как вариант на время перевода из одной категории в другую их можно перевести в гостевые дома: они будут соответствовать», — предположил Александр Захарычев.

Также пока не решен вопрос ограничения закона, которое позволяет гражданам регистрировать только один гостевой дом. Весной заксобрание просило Минэкономразвития снять его, однако в министерстве отказали со ссылкой на практику курортных регионов, в которых участки под ИЖС могут использоваться для нескольких гостевых домов. Сейчас нижегородские власти добиваются от правительства РФ разрешения самостоятельно определять, сколько гостевых домов может быть у одного собственника, рассказал Александр Захарычев.

Гостевыми домами могут стать объекты культурного наследия, которые в последние годы активно выкупают предприниматели, полагает нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. ОКН площадью до 150 кв. м невозможно зарегистрировать как гостиницы, и владельцы переводят их в категорию жилых помещений. «Предпринимателям приходится мучиться, однако по требованиям МЧС гостевые дома для них проще, чем гостиницы: затраты на эвакуационные лестницы и запасные выходы могут обойтись до 4 млн руб., тогда как в гостевых домах необходимо только установить датчики пожарной сигнализации», — отметил господин Солодкий.

Реестр участников эксперимента в Нижегородской области станет понятным к концу года. Сейчас министерство прорабатывает дополнительные требования к гостевым домам. В частности, владельцев гостевых домов могут обязать устанавливать счетчики потребления энергоресурсов: им пообещали льготные тарифы, а разницу реурсоснабжающим организациям будут компенсировать муниципалитеты. Пилотной территорией для этого рассматривается Дивеевский округ, в котором расположено большинство гостевых домов.

Владимир Зубарев